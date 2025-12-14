Il colpo lo ha fatto il Monastir che è andato a pareggiare (2-2) a Nocera Inferiore sul campo della vice capolista del girone G della Serie D. Per i sardi gol di Piro e Arbau. Per i campani della Nocerina, Nunes e Simeri.

Un punto d'oro per la squadra di Marcello Angheleddu, per la classifica e il morale. Una bella gara con i sardi che hanno davvero giocato un'ottima partita.

Male l'Olbia battuta per 2-0 sul campo dell'Anzio. E' andata male anche alla Cos piegata sul proprio campo dal Valmontone al termine di una gara equilibrata. Il gol ospite lo ha firmato Roberti. La Cos ha chiuso in dieci per l'espulsione di Piredda. Pari (0-0) del Budoni in casa contro il Flaminia. Ieri il Latte Dolce è stato piegato per 2-0 dal Cassino.

© Riproduzione riservata