La reazione auspicata dopo la pesante sconfitta interna con l’Iglesias vale al Santa Teresa il 2-1 a domicilio al Taloro Gavoi e il sorpasso in classifica del Quartu Sant’Elena.

La 14ª giornata di Eccellenza frutta ai galluresi la seconda vittoria in campionato: decisiva la doppietta di Siamparelli nel primo tempo, “dimezzata” nella ripresa dal gol di Fois. Una doppietta che permette alla squadra di Fabio Levacovich di abbandonare l’ultimo posto e di accorciare le distanze dalla zona salvezza.

In quest’ottica, il successo maturato questo pomeriggio allo stadio Maristai di Gavoi nello scontro diretto col Taloro vale il doppio: grazie al risultato di oggi i biancocelesti si issano a quota 11 in classifica, scavalcando al penultimo posto il Quartu Sant’Elena e portandosi a un punto dalla coppia formata da Buddusò e Ferrini Cagliari e a due proprio dal Taloro Gavoi, con Villasimius e Tortolì distanti solo quattro lunghezze.

Il trend positivo in trasferta è confermato, ma per conservare la categoria il Santa Teresa dovrà invertire quello casalingo. Per strappare punti all’Atletico Uri sabato al Buoncammino e centrare la prima vittoria davanti al proprio pubblico, nell’ultima sfida dell’anno e del girone d’andata, servirà una mezza impresa. Ma nel calcio – si sa – non esistono gare scontate. Soprattutto con un Siamparelli così: con 5 reti realizzate l’attaccante argentino è il miglior marcatore del Santa Teresa, che ha pagato cara la squalifica di tre giornate del suo bomber e che adesso che l’ha ritrovato può osare e rilanciare le sue ambizioni.

