L'Uta calcio ha ufficializzato gli innesti di Alessio Piras e Victor Manuel Pascual Sales. Doppio colpo in entrata che rimpolpa la rosa biancoverde dopo le partenze illustri di William Amorati (direzione Gioventù Sarroch) e Pietro Aretino (svincolato).

Alessio Piras si trasferisce direttamente dal Sant'Elena club militante in Eccellenza. Si tratta di un attaccante esterno classe 2005. Inoltre, è stato già impiegato dall'allenatore Titti Podda nella sfida di domenica contro Terralba, (persa dall'Uta per 0-2) subentrando a Christian Sartorio dal 20' della ripresa.

Sul tema la nota del club: «Alessio è cresciuto nelle giovanili del Othoca Capuccini, poi ha esordito a 16 anni in Promozione alla Tharros, successivamente si è trasferito al Cagliari Calcio dove ha militato nei campionati dell’Under 17 e Under 18. L’anno successivo torna a casa alla Tharros dove esordisce in Eccellenza, e poi si trasferisce al Quartu Sant’Elena in Promozione dove è protagonista anche nei PlayOff di Promozione 2024/2025».

Anche Pascual Sales ha già avuto modo di debuttare nella gara contro Terralba, giocando tutti i 90 minuti. La nota dell'Uta: «Victor è un attaccante Spagnolo classe 1997, alto 186 cm, Victor é arrivato lo scorso anno in Sardegna, all’Orroli in Promozione, dove contro di noi ha anche segnato, successivamente si é trasferito al Tortolì Calcio. Ha iniziato la stagione 2025/26 al Cardedu, e da oggi è tesserato con noi».

