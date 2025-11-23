Promozione, girone A: Castiadas e Terralba vincono in trasfertaI risultati della dodicesima giornata
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Si è giocata oggi la dodicesima giornata del campionato di Promozione. Nel girone A, successi esterni per le prime della classe, Castiadas e Terralba. I sarrabesi di Bebo Antinori espugnano il campo de “Sa Duchessa” a Cagliari con un netto 1-4, battendo un Cus Cagliari in crisi. Terralba, invece, si impone 0-2 a Uta.
Vittoria in trasferta anche per la Villacidrese, che supera 0-2 il Selargius. Non sbaglia neppure l’Arborea, vittoriosa 3-2 contro il Pirri. Esordio amaro per il nuovo tecnico dello Jerzu, Marco Piras: gli ogliastrini vengono sconfitti 0-2 in casa dall’Atletico Cagliari, in splendida forma.
Tre punti d’oro per il Vecchio Borgo Sant’Elia, che vince di misura 0-1 a Ovodda, mentre la Freccia Parte Montis batte 2-0 la Baunese.
Rinviate per maltempo le gare Guspini-Tharros e Tonara-Samugheo.