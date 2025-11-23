Tennis A2 maschile, Tc Alghero Mp Finance perde in Brianza
Sconfitta oltre Tirreno per il Tc Alghero Mp Finance, che perde 5-1 in casa del Tc Villasanta nello spareggio-salvezza del campionato nazionale di Serie A2 di tennis maschile a squadre.
I ragazzi di capitan Gino Asara parteciperanno ora a un tabellone a otto, con le due finaliste che si salverà, mentre le altre sei retrocederanno in B1.
Domenica, i giallorossi voleranno a Torino, sui campi del Ronchiverdi, sconfitto 4-0 in casa del Ct Albinea.
I risultati.
Pietro Orlando Fellin b. Juan Bautista Otegui (A) 6-4, 6-0
William Mirarchi b. Luca Fasciani (A) 6-3, 6-1
Calvin Hemery (A) b. Mathias Antoine Marie Bourgue 6-4, 6-3
Andrea Borroni b. Michele Fois (A) 6-3, 6-3
Borroni/Mirarchi b. Otegui/Fois (A) 6-4, 1-6, 10-7
Fellin/Bourgue b. Hemery/Nicolò Serra (A) 6-1, 6-4.