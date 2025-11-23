Battendo il Coghinas 2-0, in un colpo solo l’Arzachena ritrova la vittoria in campionato dopo quattro sconfitte e vendica l’eliminazione dalla Coppa Italia.

Decisive questo pomeriggio al Biagio Pirina le reti segnate nella ripresa da Donati (al 10’), alla nona marcatura stagionale, e Babou (al 41’). “Devo fare i complimenti a mister Ottaviani: nonostante il morale fosse basso per via dei risultati è riuscito a trovare la quadra”, interviene dopo il triplice fischio della sfida valida per la 12ª giornata di Promozione il presidente Pasquale Cossu. “Ho visto una squadra messa bene in campo, ordinata, in cui tutti sono riusciti a esprimersi al meglio: l’obiettivo rimane quello di una salvezza tranquilla, ma il successo di oggi dà morale e fiducia all’allenatore e al gruppo. Da domani inizieremo a pensare alla trasferta di Ozieri”, aggiunge il numero uno dell’Arzachena Academy Costa Smeralda, che risale in classifica al settimo posto del girone B con 19 punti, a -1 dal Coghinas ma anche dall’Ozierese prossima avversaria.

«Faccio i complimenti anche al direttore Zucchi per i nuovi acquisti Loddo e Zelayeta, che hanno fatto benissimo. Stiamo, inoltre, recuperando Olivera, e possiamo dirci soddisfatti: al di là di tutto – conclude Cossu – siamo in linea col progetto di quest’anno».

