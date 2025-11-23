Promozione, girone B: l’Alghero continua a volarePoker del Campanedda che travolge il fanalino di coda Tuttavista
L’Alghero di Mauro Giorico è un rullo compressore nel girone B di Promozione. I giallorossi liquidano 1-3 anche la pratica Luogosanto, conquistando la tredicesima vittoria su altrettante gare.
Riscatto dell’Usinese, che piega 3-1 il Thiesi. Vince 2-1 anche il Bonorva contro un Bosa in caduta libera. La sorpresa Macomerese si impone 1-2 anche a Castelsardo.
Ritorna al successo l’Arzachena, che supera 2-0 l’insidioso Coghinas.
Pioggia di gol tra Atletico Bono e Li Punti: la spunta 3-4 la squadra di Cosimo Salis. Poker di reti per il Campanedda, che travolge 4-0 il fanalino di coda Tuttavista, ancora fermo a zero punti.
Terminano senza reti Ghilarza-Stintino e San Giorgio Perfugas-Ozierese.