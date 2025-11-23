I giovani tennisti del Tennis Club Porto Torres, Francesco Soliveras e e Alessandro Salis vincono il torneo del circuito promozionale Fit Junior Program, che ha visto la partecipazione di quasi duecento allievi delle diverse scuole tennis divise nelle diverse categorie.

Il Tennis Club Porto Torres ha ospitato la categoria Red dei più piccoli, dove hanno gareggiato insieme maschi e femmine, e si sono distinti Nadir Sau, Daniele Gadau e Virginia Biccheddu superando il girone di qualificazione. Gli Orange maschile con 49 partecipanti erano in scena presso il Tc Milano 26 di Sassari che ha visto il primo successo in carriera dell’atleta turritano Francesco Soliveras, con vittorie di diversi incontri da parte di Elia Porcu Lutzoni, Lorenzo Manis, Alessio Gagliardi, Gioele Pala, Edoardo Carboni e Matteo Cappellini. Si sono messi in luce fra i Super Orange i piccoli Edoardo Delrio ed Antonio Satta (nati nel 2018) dove hanno gareggiato con avversari del 2016 e 2017, sfiorando la qualificazione al tabellone finale e aggiudicandosi due incontri su tre.

La categoria Green giocata presso il Tennis Club Ittiri ha fatto registrare il successo finale dell’allievo del Tc Porto Torres, Alessandro Salis, autore di un bel torneo, mentre Daniel Campus ha disputato un ottimo girone vincendo due match su tre ma non gli è valso per la qualificazione al main draw.

