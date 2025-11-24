Tennistavolo Sassari e Marcozzi si sono ritrovate a quarantotto ore di distanza nella Palestra di Corso Cossiga. Giovedì la Marcozzi vinse la Supercoppa in rimonta, sabato per la serie A1 maschile di tennistavolo rivincita del TT Sassari con la medesima modalità, rimontando lo svantaggio . La squadra di Santona ha vinto 3-2, cede il primo punto del campionato e viene raggiunta in testa alla classifica dalla Bagnolese. Per la Marcozzi è la terza sconfitta su quattro con il minimo scarto, ognuna di queste vale un punto. Doppio vantaggio con Sipos e Chandra che hanno battuto rispettivamente Oyebode e Lorenzo. Sassari gioca il tutto per tutto con Puppo opposto a Rossi, la spunta al quinto set. Così, a un set dalla conclusione la partita invece prosegue, Lorenzo supera Sipos e impatta, la vittoria sassarese la firma Oyebode, in quattro set su Chandra.

Altra impresa del Muravera che ha vinto 3-2 a Carrara, affermazione che vale la conferma del quarto posto. Una partita ricca di colpi di scena iniziata con il francese Bouoloussa in tre set su Matteo Mutti. Secondo punto del Muravera con Kozul su Brodd. Carrara reagisce, accorcia con Sanchi, in tre set su Cipriano e pareggia con Mutti, per Kozul è la prima sconfitta. Decide Bouloussa, in rimonta su Brodd.

Nuova sconfitta del Santa Tecla Nulvi, battuto 3-1 a Messina. Dyjas supera Stojanov e rimedia al passo falso iniziale di Burgos, battuto da Kojic. Nulla da fare per Mongiusti con Manhani e Dyjas con Kojic. La squadra di Ara è ultima con un punto.

Serie A1 femminile

Nella partita conclusiva della terza giornata il Norbello ha battuto il Sud Tirol 3-1 e aggancia il TT Sassari al secondo posto, a due punti dal Castelgoffredo. Inizia Kolish in tre set su Barani, si blocca Krzysiek, superata in rimonta da Monfardini. Norbello riparte, Tan Wenling non concede nulla alla giovanissima Depentori, chiude Kolish in quattro set su Monfardini.

Serie A2 maschile

Vincono in casa Norbello e Quattro Mori e la classifica si accorcia nelle zone alte.

La squadra cagliaritana ha superato il Vicenza 4-1, ora è ad un punto dalla coppia di testa Milano-Reggio Emilia. Apre Pantoja, Kuznetsov viene sconfitto da Moro, e dopo il successo di Bhanja, viene sostituito da Martinalli che fa il punto su Moro. Chiude Pantoja in tre set su Alessandro Baciocchi.

Anche il Norbello ha vinto 4-1 contro il TT Marco Polo. Parte bene Orencel, Simon si ferma con Spelbus, poi il tris vincente con Orencel e due punti di Galvano.

© Riproduzione riservata