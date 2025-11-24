Lorenzo Correddu vince il Campionato del cavallo sardo e il Gran Premio, ma nel fine settimana di Tanca Regia c’è spazio anche per Francesco Correddu, Andrea Guspini, Marco Pau e Antonio Meloni.

L’evento clou del Tanca Regia Autumn Tour, andato in scena nell’impianto di Abbasanta e dedicato al cavallo nato e allevato in Sardegna, incorona il cavaliere dell’Esercito, già campione italiano Under 21. Nella gara più importante, il Gran Premio C145 a due manche, Correddu su Ultos infila poi due percorsi netti. Dietro di lui Andrea Guspini, che in sella al sette anni Clizia de Sa Pittada non ha fatto errori alle barriere, ma nella prima manche ha preso due penalità per avere superato il tempo limite.

Alla fine il binomio Correddu-Ultos domina la classifica Asvi per i cavalli di 7 anni e oltre, forte delle vittorie in tutte le categorie. Per il fratello Francesco un secondo e un terzo posto in sella a Verner (nella C140 di venerdì) e Venus Val di Tara (nella C135 di venerdì).

Lorenzo Correddu su Deboi ha vinto anche la classifica Asvi riservata ai cavalli di 6 anni, anche in questo caso davanti a Francesco su Danubios e Dadina. Nei 5 anni, invece, ci sono cinque vincitori ex equo: doppietta per Guspini su Enthu de Bois ed Etoile Gris, mentre gli altri titolati sono Marco Arca in sella a Eldorado Blue, Lorenzo Correddu su Elsabaia e Andrea Deledda su Edith Girl. Infine nei 4 anni si registrano dieci vincitori.

Quanto alle altre gare, si segnalano la spettacolare C135 a difficoltà progressive col successo di Marco Pau in sella a Beatrice, ma anche la C135 di sabato, in cui si è imposto Antonio Meloni su Cesarus, che ha vinto la C130 su Zagabria Bella. Nel Piccolo Gran Premio C125 mista speciale riservata a cavalieri e amazzoni di 1° grado vince Fabio Mulas Mura su Briseide Star.

Le prestazioni dei 210 binomi, soprattutto nelle gare più tecniche del Concorso nazionale di salto ostacoli A3*, hanno riscaldato l’atmosfera del Tanca Regia Autumn Tour, dove il Campionato del cavallo sardo ha messo in palio 50 mila euro per le quattro categorie (cavalli di 4 anni, 5, 6 e 7 anni e oltre) grazie all’impegno dell’Agenzia per lo sviluppo e la valorizzazione ippica della regione Sardegna.

