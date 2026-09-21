Con la prima giornata della serie A Élite maschile ci sono già i primi evidenti segnali. Uno, imponente, lo ha dato l’Amsicora che ha vinto il derby di apertura con la Ferrini per 6-2. Una prestazione di alto livello, gioco veloce, pallina che viaggia, giocatori che si trovano a memoria. E quattro innesti di spessore, dagli attaccanti Sinkevicius, autore di quattro reti, al tedesco Bernstein, all’azzurro Amorosini e l’egiziano Labdo. Per il quinto, l’altro egiziano Gadelkarim, occorre attendere perché infortunato. La Ferrini ha resistito ed ha risposto nella prima frazione, poi è crollata, ma contro l’Amsicora vista sabato al “Maxia” sarebbe stato difficile per chiunque.

Risultato sbloccato nella seconda frazione, Filippi mette in mezzo dal fondo e Sinkevicius batte Sorrentino, che in due precedenti occasioni si era superato. Poco dopo il lituano raddoppia su corto, poi sigla il tris con la difesa avversaria che resta a guardare. Arriva la perla di Atzori che inventa un’azione personale dalla linea di fondo e sigla la quarta rete. Dopo l’intervallo Sinkevicius diventa assist-man e favorisce la rete di Bernstein. Nell’ultima frazione la Ferrini accorcia con Fois, poi Atzori imbecca Bernstein che ricambia il favore e manda a segno il lituano per il suo poker personale. La Ferrini segna la seconda rete con Gamal su rigore.

Anche l’HT Sardegna ne prende sei, nella proibitiva trasferta di Brà contro i campioni d’Italia, vittoriosi 6-1. Il debutto nella Élite non poteva essere più complicato. Il Brà ha fatto funzionare i corti, segnando cinque reti, l’HT Sardegna ne ha battuto cinque senza esito e colpito due traverse. Risultato sbloccato sul finire della prima frazione, raddoppio del Brà nel secondo quarto, e dopo il riposo ha dilagato. Dopo la quarta rete subita la squadra sarda ha accorciato le distanze con Drago.

Prima giornata in serie A1 maschile, il Cus Cagliari è stato battuto a Reggio Emilia, 4-2 da Città del Tricolore, formazione retrocessa dalla Élite. A segno Ragab Abdalla e Sanna. Rinviata al 21 novembre Juvenilia Uras-San Giorgio.

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