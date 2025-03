Cambio in panchina anche all’Usinese, vice capolista del Girone B di Promozione. La società, di comune accordo col tecnico, ha deciso di interrompere l’esperienza in panchina di Giampiero Loriga. Al suo posto arriva Fabio Levacovich, sassarese classe ‘75 che nella prima parte di stagione aveva fatto il vice di Giacomo Filippi alla Recanatese. Per lui si tratta di un ritorno, perché aveva già guidato la squadra dal 2017 al 2018.

Una decisione a sorpresa quella della dirigenza, che – pur stimando le qualità umane e professionali di Loriga – ha scelto di dare una scossa a otto giornate dalla fine della stagione regolare. Questo complice un calo nell’ultimo mese, dove ha perso la vetta della classifica. L’Usinese avantieri è stata sconfitta 4-1 a Luogosanto ed è scivolata a -5 dal Buddusò capolista, con cui aveva vinto 6-1 lo scontro diretto a fine gennaio, con un ruolino di marcia che nelle ultime quattro giornate ha visto soltanto un successo, 5-1 allo Stintino.

Levacovich, ex calciatore fra le altre di Torres, Alghero, Cavese, Gela, Teramo, San Marino e La Palma, ha avuto diverse esperienze fuori dalla Sardegna sia in campo sia in panchina. Negli ultimi anni aveva seguito Giacomo Filippi, del quale era stato vice a Palermo (in Serie C), Viterbese e da ultimo Recanatese fino allo scorso 4 novembre. Il nuovo esordio sulla panchina dell’Usinese sarà domenica in casa contro l’Abbasanta.

