Vigilia di campionato per l’Arzachena Academy Costa Smeralda, che si prepara ad affrontare la prima di due insidiose trasferte nel giro di cinque giorni.

Domani la squadra di Mauro Ottaviani, vice capolista del girone B, andrà a far visita all’Usinese per la 6ª giornata di Promozione, mentre mercoledì sarà impegnata sul campo del Coghinas per l’andata degli ottavi di finale di Coppa Italia. “Ma non facciamo calcoli”, avverte il tecnico degli smeraldini. “Ogni partita è importante per me e per la mia squadra”.

Testa, allora, all’Usinese, imbattuta (come l’Arzachena) e quarta in classifica con 11 punti, a -2 da Danilo Bonacquisti e compagni. “Andremo a Usini a fare la nostra partita consci di affrontare una squadra forte, tra le candidate alla vittoria finale”, spiega Ottaviani. “Il fatto che nessuna delle due abbia ancora perso vuol dire che entrambe le squadre sono organizzate e stanno bene: da parte nostra ci sarà la massima concentrazione”.

I biancoverdi si presentano all’appuntamento forti del 3-0 al San Giorgio Perfugas, ma anche della miglior difesa, con una sola rete subita, e il sesto attacco, con 11 gol realizzati, gli stessi della formazione allenata da Pierluigi Scotto, reduce dal 4-0 al Campanedda.

Squadre in campo al “Peppino Sau” di Usini alle 16: dirige il match l’arbitro Nicolò D’Elia dalla sezione di Cagliari, assistenti Simone Pilloni di Carbonia e Francesco Carta di Oristano.

