Con gli anticipi del sabato nel girone A, scenderà in campo anche una parte della pattuglia oristanese del torneo di Promozione regionale di calcio.

A partire dalle 15, infatti, ben 5 compagini saranno impegnate nella tredicesima giornata di andata. La capolista Terralba F. Bellu è pronta ad ospitare, tra le mura di casa, il Cus Cagliari. Ad attendere i terralbesi una sfida ostica; l’obiettivo dell’undici allenato da Daniele Porcu è sempre quello di far punti per mantenere la prima posizione, attualmente a pari punti (a quota 28) con il Castiadas.

Terralbesi che in settimana hanno inserito in rosa anche Manuel Piras, attaccante, vecchia conoscenza, ex Arbus. Alla stessa ora è in programma anche il derby tra Samugheo e Arborea. I padroni di casa hanno potuto usufruire di un turno di riposo (rinviata la sfida contro il Tonara), mentre la compagine ospite è reduce dalla bella vittoria contro il Pirri di domenica scorsa (3-2). La Freccia Parte Montis, invece, scenderà in campo sul terreno della Villacidrese, formazione di ottimo livello che occupa la zona playoff e sta attraversando un buon momento di forma.

Anche i mogoresi, dopo l’iniziale ambientamento nella categoria, stanno fornendo prestazioni positive e sono reduci da cinque risultati utili di fila. Chiuderà il quadro del girone A la Tharros, nel positicipo delle 18, contro Uta. Anche gli oristanesi sono reduci da una domenica libera (rinviata la sfida contro il Guspini) e puntano al risultato positivo per dare continuità ai risultati. Tra gli ospiti, invece, esordirà il nuovo tecnico Tonio Madau (in passato alla guida dei biancorossi) che in settimana ha sostituito Titti Podda.

Il girone B, invece, scenderà in campo nella giornata di domani. Per il Bosa il turno casalingo contro il Castelsardo sarà l’occasione per tornare a far punti dopo 6 sconfitte di fila. Il Ghilarza, invece, reduce dal pareggio contro lo Stintino, andrà a far visita al Thiesi.

