Al secondo Meeting nazionale, sabato e domenica a Piediluco, l’oristanese è salito per due volte sul podio. Il weekend non era iniziato come sperato: sabato pomeriggio, nel Singolo Pesi Leggeri, ha chiuso la finale in sesta posizione pur avendo vinto la batteria di qualificazione e realizzato il secondo tempo in semifinale.

L’indomani, si è doppiamente rifatto. Nel Doppio Pesi Leggeri maschile, in coppia con Patrick Rocek – con cui aveva vinto sia il primo Meeting Nazionale che il Memorial Paolo d’Aloja – ha messo a segno il secondo posto al termine di una gara estremamente combattuta contro l’equipaggio composto da Pietro Ruta e Niels Alexander Torre. Solo sul traguardo l’imbarcazione di Oppo-Rocek ha dovuto cedere la prima posizione all’equipaggio avversario, dopo un punta a punta serrato che ha animato tutti i 2000 metri.

A seguire, le due coppie sfidanti hanno unito le forze nel Quattro di coppia Pesi Leggeri, gareggiando a handicap contro i quattro di coppia Senior e Under 23. Qui, è arrivata la medaglia d’oro nonostante i 2.7” di ritardo all’arrivo rispetto al quattro di coppia Senior formato da Rambaldi, Sartori, Chiumento e Carucci.

