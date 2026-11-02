Dalle acque della Sardegna ai palcoscenici internazionali del wingfoil, con il nome di Oristano a fare da bandiera. Per Nicolò e Maddalena Spanu il 2026 è stato un anno ricco di soddisfazioni, con vittorie e podi nelle competizioni internazionali. Prima di partire per il Brasile, dove li attende una nuova tappa del circuito mondiale, i due giovani atleti hanno ricevuto un riconoscimento speciale per il loro percorso sportivo, fatto di allenamenti, sacrifici e risultati.

A consegnarlo è stato Davide Urgu, con un trofeo realizzato dall’artista Alfonso Canfora e ispirato alla cultura e alla tradizione mediterranea. Un’opera composta da due icone, pensata per celebrare i meriti dei fratelli Spanu e il loro impegno nello sport internazionale.

Il loro palmarès racconta una stagione di primo piano. A maggio, alla Defi Wing di Gruissan, in Francia, Nicolò e Maddalena hanno conquistato entrambi il primo posto nelle rispettive categorie, maschile e femminile, in una competizione con quasi 600 partecipanti. Per Maddalena sono arrivati anche la vittoria nella tappa di Coppa del Mondo in Svizzera, a Silvaplana, il secondo posto a Gizzeria e soprattutto l’argento al Campionato mondiale di Formula Wing a Istanbul.

Adesso lo sguardo è rivolto ai prossimi appuntamenti e alla stagione 2027, in giro per il mondo ma con la loro Oristano nel cuore.

© Riproduzione riservata