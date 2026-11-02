La prima sconfitta della Ferrini Quartu cambia il vertice della Serie C Unica. Dopo quattro vittorie consecutive, la Pisano Arredamenti cede in casa alla Dinamo Academy per 84-83 e viene raggiunta in testa alla classifica da Sant'Orsola Sassari e Pallacanestro Nuoro, entrambe vittoriose nella quinta giornata. La sorpresa arriva al termine di una partita combattuta, nella quale i giovani della Dinamo trovano in Marco Antonio Re un protagonista assoluto: 38 punti e otto triple. Ma i canestri che consegnano il successo alla squadra di coach Sassu portano soprattutto la firma di Ganga.

Approfittano dello stop biancoverde il Sant'Orsola Sassari e la Pallacanestro Nuoro, che salgono a quota otto. I sassaresi di Luca Ruiu devono faticare fino all'ultimo possesso per avere ragione dell'Antonianum Quartu (69-68). Gli ospiti partono meglio e chiudono il primo quarto sul 25-13, conservando nove lunghezze di vantaggio all'intervallo. Il Sant'Orsola ricuce lo strappo nella terza frazione (56-56) e trova nel finale i punti necessari per completare la rimonta. Cecchini è il miglior realizzatore dei padroni di casa con 16 punti, mentre all'Antonianum non bastano i 19 dell'"eterno" Ruggeri e i 18 di Suriano.

Molto più agevole il successo della Pallacanestro Nuoro, che travolge il Cmb Porto Torres per 100-69. I barbaricini prendono subito il largo (28-19) e raggiungono la pausa lunga sul 52-28, chiudendo di fatto i conti già nel primo tempo.

Prosegue anche la risalita dell'Olimpia Cagliari, che supera nettamente la Scuola Basket Carbonia per 107-66. I Pumas di Roberto Zucca partono forte e segnano 35 punti nel solo primo quarto, chiuso con 18 lunghezze di vantaggio. Sugli scudi Sassaro, autore di 30 punti, sostenuto da Davide Piras (24) e Picciau (22). Per Carbonia si distingue l'ex Passa, che chiude a quota 26.

Successo esterno per la Fisiokons Aurea Sassari, che passa a Calasetta per 82-71. Ancora una prestazione di grande spessore per "Chef" Mike Efevberha, miglior marcatore della giornata con 39 punti. I sassaresi costruiscono il vantaggio soprattutto nel secondo quarto, andando al riposo sul 46-34 e allungando fino al 65-46 della terza sirena. Calasetta prova a ridurre il distacco nell'ultima frazione, senza riuscire a riaprire la partita.

Completa il quadro la vittoria della Torres, che supera il Cus Cagliari per 74-53. Dopo un primo quarto favorevole agli universitari (9-13), i campioni regionali in carica cambiano passo e ribaltano il risultato già prima dell'intervallo (36-23). Il vantaggio cresce ulteriormente nella ripresa, con Giua miglior realizzatore dei sassaresi a quota 15 punti, seguito da Fumanti (12).

Torres-Cus Cagliari 74-53

Sef Torres: Dessì, N. Pitirra 3, Scarpa 2, Cuccu 10, Denti 8, Giua 15, Fumanti 12, Melis 2, Motzo 7, D'Elia, Barabino 5, De Rosas 10. Allenatore Vidili

Cus Cagliari: Tocco 7, Tanda, Poddighe 10, Loi 3, Raspa 10, Fancello 3, Cubeddu 5, Bonacci, Palazzi 10, Zedda 5. Allenatore Benucci

Parziali: 13-9; 36-23; 57-35

Calasetta-Aurea 71-82

Camping La Salina Calasetta: Sanna ne, Penoni ne, Guadagno, Granieri 7, Bernardi 8, Ceban ne, Zucca 15, Werlich 11, Aversano ne, Fontana ne, Tarahija 16, Hassan 14. Allenatore Frisolone

Fisiokons Sassari: G. Langiu 4, Desole 8, L. Langiu, Lizzeri 11, Kuznetsov 17, Efevberha 39, Garau, Macciocu 3. Allenatore Basoli

Parziali: 18-17; 34-46; 46-65

Ferrini-Dinamo 83-84

Pisano Arredamenti Quartu: Puddu ne, Pedrazzini 12, Graviano 10, Murru, Saba, Floridia 18, Pisu 12, Saddi 5, Deering ne, Madau 2, Salone 18, Sanna 6. Allenatore Elia

Dinamo Academy: Iaci, Ganga 11, Moscaritolo 4, Secchi, Raffo 8, Re 38, Fara 11, Zoccheddu, Cipriano 10, Loriga 2. Allenatore Sassu

Parziali: 21-22; 43-41; 70-60

Nuoro-Porto Torres 100-69

Pall. Nuoro: Assui 5, Derick 18, Deiana, Canu ne, A. Mazzoleni 8, Zidda 1, Piredda 10, Trani 9, Martis 5, Doglio 14, Leoni 5, Bensons 25. Allenatore G. Mazzoleni

Cmb Porto Torres: Mulas 9, Barabino 3, Mertika, Cocco 17, Piras 5, A. Pisano 13, M. Carletti 4, Pitzalis 4, Russu, N. Carletti 4, Sanna 4, N. Pisano 6. Allenatore Carlini

Parziali: 28-19; 52-28; 74-43

Sant'Orsola-Antonianum 69-68

Sant'Orsola Sassari: Gueye 4, Giordo 10, Angius 7, Villani ne, Aroni 2, Camboni, Cecchini 16, Casu 11, Usai 13, Carta 6, Salaris ne, Petretto ne. Allenatore Ruiu

Antonianum Quartu: Medda 2, R. Mattana 9, Ruggeri 19, Malpede 11, Suriano 18, Jordan 6, Pirisi, Napoli 1, A. Mattana ne, Tiragallo 2. Allenatore Fraghì

Parziali: 13-25; 32-41; 56-56

Olimpia-Carbonia 107-66

Olimpia Cagliari: Di. Piras 4, Zurru 2, Chessa 7, Da. Piras 24, Picciau 22, Angius, Sassaro 30, Ranciaro 4, Cesaraccio 9, Cannas, Pala 3, Cicotto 2. Allenatore Zucca

Scuola Basket Carbonia: Messina, Boi 5, Angius 6, Barreiro 7, Chessa 3, Zonza 2, Passa 26, Deliperi 9, Cancedda 6, Sciascia 2. Garbarino. Allenatore Ursillo

Parziali: 35-17; 59-33; 84-56

Classifica: Ferrini Pisano Arredamenti Quartu, Sant’Orsola Sassari e Pallacanestro Nuoro 8; Torres Sassari, Dinamo Academy e Olimpia Cagliari 6; Cmb Porto Torres, Scuola Basket Carbonia e Fisiokons Aurea Sassari 4; Antonianum Quartu, Camping La Salina Calasetta e Cus Cagliari 2.

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