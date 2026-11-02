È Giampaolo Murru il nuovo allenatore del Terralba F. Bellu. Dopo la separazione da Roberto Concas, la società presieduta da Gabriele Frongia ha scelto Murru, tecnico di esperienza nella categoria, per guidare la prima squadra nel torneo di Eccellenza. Il nome è stato ufficializzato questa mattina con un comunicato societario.

«Il Terralba Calcio comunica ufficialmente di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra a Giampaolo Murru – si legge nella nota - Allenatore d’esperienza per la categoria, mister Murru ha mosso i primi passi del suo percorso in panchina con Carloforte e Villamassargia. Successivamente ha guidato il Guspini, conquistando ottimi risultati sul campo, per poi passare alle esperienze sulle panchine di Tharros e Iglesias. Proprio con il club sulcitano, nella scorsa stagione, ha raggiunto un traguardo di grandissimo prestigio con la vittoria della Coppa Italia Eccellenza».

Murru ritroverà tanti suoi ex giocatori (tra gli altri Orrù, Sanna, Uliana e Lasi), guiderà il primo allenamento nella giornata di domani, ed esordirà domenica prossima, in casa, contro l’Ilva Maddalena, attuale prima in classifica, in coabitazione con il Santa Teresa.

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