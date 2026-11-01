Niente da fare, è quasi un tabù il Campo principale di Sassari. Dopo il primo tempo finito a reti bianche l'Albalonga passa per 2-0 e il Latte Dolce resta sconsolato al penultimo posto del girone.

Tra le mura amiche la squadra sassarese ha raccolto solo 4 punti, battendo la Cos e pareggiando contro l'Anzio, ma ha già incassato tre sconfitte. Così diventa davvero difficile sfuggire alla zona playout.

La partita ha preso una brutta piega a inizio ripresa, quando Bokoko ha sbloccato il risultato. Il Latte Dolce ha cercato di rimettere in equilibrio la gara ma senza riuscirci e quasi in chiusura il raddoppio di bellucci ha suggellato la terza sconfitta interna.

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