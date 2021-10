Ci sarà anche un equipaggio cagliaritano, ai nastri di partenza della Rolex Middle Sea Race, una delle regate più dure del calendario mediterraneo.

La sfida. L’Alfa Sailing Team ha accettato la sfida e parteciperà alla prossima edizione, dal 18 al 30 ottobre, con il suo carico di energia ed esperienze molteplici, maturate sui campi di regata nazionali e internazionali. Oltre allo skipper e prodiere, Andrea Locci, saranno a bordo i ministi Pietro Mureddu e Francesco Farci, quest’ultimo vincitore delle regate del circuito nazionale Mini 222 e Gran premio d’Italia, e Michele Cocco, che si era aggiudicato la Giraglia 2017 con l’M37 Adelasia di Torres del compianto armatore Renato Azara. Completano la rosa Nicola Orlandini e Nicolò Gamenara

I motivi. “La scelta di esordire come team nella Middle Sea Race nasce dalla voglia di confrontarsi da subito con i grandi eventi internazionali della vela”, spiega Locci, “questa regata in particolare è per sua natura l’appuntamento offshore più impegnativo di tutto il Mediterraneo, sia per quanto riguarda il percorso di gara, che prevede il periplo della Sicilia in senso antiorario passando esterni alle isole di Stromboli, Favigliana, Pantelleria e Lampedusa, sia per il periodo nel quale viene disputato, nel quale le condizioni meteo sono mediamente molto impegnative”.

La barca. L’Alfa Sailing Team navigherà con il G34 Alfa. “Una barca leggera e performante”, aggiunge Locci, “dotata di albero in carbonio rotante con profilo alare che esprime il meglio di sé nelle andature portanti”

