Dopo il successo del Dinamo Camp tenuto dalle giocatrici e dallo staff tecnico della Dinamo Sassari, l'Asd Basket Lanusei riparte e ufficializza il suo evento 3x3 targato LanuStreet Basket 2024.

L’evento si svolgerà il 10 e l'11 agosto a Lanusei, nella cornice del Bosco Selene, a due passi dal Parco Archeologico e dal nuovissimo Nur Archeopark, museo a cielo aperto che racconta la preistoria e la storia antica della Sardegna.

Dopo il successo delle precedenti edizioni in tutta la Sardegna, anche Lanusei entra dunque a far parte, per la prima volta, del circuito regionale Fisb, che si inquadra tra le maggiori competizioni a livello sportivo regionale di street basket.

La manifestazione coinvolgerà le categorie pro maschile, amatori misti, under 16 maschile e femminile e terrà un occhio di riguardo per il coinvolgimento dei piccoli atleti del minibasket.

© Riproduzione riservata