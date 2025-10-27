La seconda giornata della serie A1 maschile si è conclusa con il successo del TT Sassari sul Santa Tecla Nulvi. La squadra del coach Santona ha vinto 3-0 ed è la seconda vittoria da tre punti che vale la conferma del primo posto in solitudine. Per Nulvi, al debutto casalingo nella massima serie, è la seconda sconfitta. Andrea Puppo, tra gli artefici dello scudetto sassarese, non sbaglia un colpo, anche il russo Fedotov, a due passi dalla vittoria (9-8) cede al quinto set. L’altro russo, Nikita Artemenko, debutta con la maglia del TT Sassari e batte in quattro set, in rimonta, Costantino Cappuccio. Mongiusti le prove tutte per allungare la partita ma Marco Antonio Cappuccio chiude in quattro set un match con tre set conclusi ai vantaggi.

Mercoledì il Muravera aveva battuto 3-2 la Marcozzi.

Serie A2 maschile

Il Quattro Mori batte 4-0 il TT Marco Polo e raggiunge al primo posto del girone A Silver Lining e Milano Sport che hanno pareggiato lo scontro diretto. Per la squadra di Poma una vittoria schiacciante, alla formazione bresciana ha conquistato appena un set. Sono andati a punti, nell’ordine, Bhanja, Kuznetsov, Martinalli (che ha concesso un set a Marchese) e Marco Poma.

Prima vittoria del Norbello, che ha vinto 4-0 a Pieve Emanuele e aumenta così la fiducia dopo il pari con il Quattro Mori, sabato scorso. Punto iniziale di Orencel, a seguire Galvano, entrambi in tre set. I lombardi strappano con l’esperto Bobrovi i soli due set della partita ma non basta, il diciassettenne Simon vince al quinto. Ultimo punto di Galvano.

