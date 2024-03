È terminata nella fase a gironi l’avventura delle squadre sarde al Torneo delle Regioni che si è tenuto in Liguria. Sono uscite di scena Under 19, 17 e 15 maschili. Eliminata anche in questa prima fase la squadra femminile, inserite nei rispettivi gironi con Marche, Sicilia e Campania. Ad aver sfiorato l’accesso ai quarti di finale soltanto l’Under 17 (Allievi), uscita per differenza reti. La squadra di Davide Canosa ha ottenuto quattro punti.

Deluso per i risultati ma non per le prestazioni il presidente della Figc, Gianni Cadoni. «I risultati non rispecchiamo quanto si è visto sui campi di gioco. Le prestazioni, infatti, non sono mancate. La Sardegna - prosegue il massimo dirigente federale – continua a colmare il gap con altre Regioni. Un torneo che, al di là dei risultati, è stato positivo per la crescita degli staff tecnici e dei ragazzi che vi hanno preso parte. Alle partite delle nostre selezioni alle quali ho assistito nessun avversario le ha messo sotto. L’auspicio - aggiunge Cadoni – è che questa esperienza possa portare i frutti sperati già dalla prossima edizione». Nessun dramma quindi.

Pure per la squadra femminile non devono ingannare i risultati. «Gli incontri delle ragazze sono stati combattuti - chiude – Non dimentichiamo che la Sardegna ha nove squadre con una prospettiva di averne quattro o cinque in più nella prossima stagione».

