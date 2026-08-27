Tre gare nel giro di tre settimane: la macchina organizzativa pilotata da Gino Mameli va a pieni giri. È il Trittico Giemme, che tra il 5 e il 20 settembre porta il ciclismo su tre circuiti diversi.

Si apre a Donori sabato 5 settembre con il 20° Memorial Graziano Etzi, organizzato dal Gruppo Sportivo Gino Mameli con il patrocinio del Comune, la collaborazione della Pro Loco e delle famiglie Etzi e Schirru. Si corre in circuito, un anello di 2,800 chilometri da ripetere sedici volte: da Piazza Italia lungo via Vittorio Emanuele, via dei Giardini, il vico 2° Giardini, la Strada Provinciale n. 11, via Martiri di Nassiriya e via Brigata Sassari, per poi tornare in piazza. Ritrovo dei partecipanti in Piazza Italia dalle 15.30 alle 16.45, partenza ufficiosa alle 17.05 e partenza ufficiale alle 17.15 dal chilometro zero, sulla Provinciale 11. La corsa è riservata ai Master maschili e femminili, italiani e stranieri, tesserati F.C.I. e degli Enti della Consulta Nazionale; la partecipazione è a numero chiuso, con un massimo di 50 partenti e un termine per le iscrizioni fissato al 30 agosto. Premiazione in Piazza Italia, con l'elenco ufficiale che sarà pubblicato tre giorni prima della gara.

Una settimana dopo, sabato 12 settembre, si corre a Quartu Sant'Elena sul classico circuito cittadino di Sant'Elena, che gli appassionati definiscono il teatro del ciclismo sardo. Il Gran Premio Ciclistico "Sant'Elena Imperatrice 2026" è organizzato dal Comitato stabile dei festeggiamenti di Sant'Elena in collaborazione con il Gruppo Sportivo Gino Mameli. Il tracciato, chiuso al traffico, misura 1,600 chilometri – via Diaz, piazza Sant'Elena, via Marconi, via Sicilia – e va percorso 25 volte dagli uomini e 15 dalle donne. La gara è riservata alla categoria Master maschile e femminile, italiani e stranieri, ed è aperta a tutti i tesserati F.C.I. ed E.P.S. Iscrizioni aperte dal 18 agosto, con un tetto massimo di 50 concorrenti: la partecipazione sta andando abbastanza bene, si è già oltre i 35 e si aspetta ancora qualche corridore quartese. Ritrovo in via Diaz dalle 15.00 alle 16.30, partenza alle 17.00 precise. Previsti un traguardo volante al quinto e al quindicesimo giro e premi per i primi tre assoluti e per i primi tre di ogni categoria; l'elenco completo sarà pubblicato una settimana prima della corsa.

Al via a Quartu ci sarà anche Giuseppe Solla, grande ciclista e triatleta che il 10 ottobre sarà alle Hawaii per il campionato del mondo.

Il Trittico si chiude il 20 settembre a Monserrato, sul circuito dei campioni, con il Gran Premio Ciclistico Estate Monserratina – Settimana europea della mobilità sostenibile – 6° Memorial Ignazio, Luca Argiolas e Giorgio Serreli. Ritrovo dei concorrenti alle 15.30 in via Porto Botte, partenza alle 17.00.

Per l'occasione l'organizzazione Gino Mameli ha istituito un premio riservato alle tre giornate di gara, con una classifica a punti assegnati in ogni tappa in riferimento alla classifica assoluta: 15 punti al primo, 10 al secondo, 7 al terzo, 5 al quarto, 3 al quinto. In caso di parità si prende in considerazione il miglior piazzamento ottenuto nell'ultima tappa. Per avere diritto al premio, però, bisogna partecipare a tutte e tre le tappe.

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