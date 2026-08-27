Disagi questa mattina a Cagliari, con una lunga coda sull'asse mediano, per l’esecuzione di lavori sul guardrail.

Il lungo serpentone di auto si è formato in direzione Poetto, con tempi di percorrenza superiori ai 20 minuti.

Il caos traffico si è verificato fino al tratto dello svincolo con Genneruxi.

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