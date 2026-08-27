Caos traffico
27 agosto 2026 alle 09:37aggiornato il 27 agosto 2026 alle 09:51
Cagliari, lunga coda sull'asse mediano per lavori al guardrailAuto incolonnate in direzione Poetto con tempi di percorrenza superiori ai 20 minuti
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Disagi questa mattina a Cagliari, con una lunga coda sull'asse mediano, per l’esecuzione di lavori sul guardrail.
Il lungo serpentone di auto si è formato in direzione Poetto, con tempi di percorrenza superiori ai 20 minuti.
Il caos traffico si è verificato fino al tratto dello svincolo con Genneruxi.
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