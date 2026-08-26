Punta sui giovani l'Atletico Uri di Paolo Congiu: il ds Sebastian Puddu, appena abilitato dalla FIGC, chiude tre operazioni.

Arriva il centrocampista Alessio Glino, 2005, cresciuto tra Latte Dolce e Olbia e reduce dalle esperienze con Ossese e Ilvamaddalena. In avanti Massimiliano Manca, 2002, ultima stagione alla Nuorese dopo il vivaio del Cagliari, Arzachena e Costa Orientale Sarda, e Alessio Cossu, 2003, che in Serie D si è misurato con la Cos. Completa il quadro il nuovo preparatore atletico William Sciacca.

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