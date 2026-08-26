Vacanze quasi finite anche per gli appassionati del basket. Tra queste, anche le realtà affiliate al mondo MSP (Movimento Sportivo Popolare) che scaldano i motori in vista della prossima stagione. Proprio il settore pallacanestro MSP, intanto, comunica quelle che sono le prime scadenze, con le iscrizioni ai campionati 2026/2027. La prima data da appuntare è il 31 agosto, termine ultimo per potersi iscrivere al torneo “Open Maschile”. Il 30 settembre, invece, è fissata la scadenza per poter presentare l’iscrizione alla categoria “Open Femminile”. Infine, per i campionati giovanili l’ultima data utile è il 15 ottobre.

«Ci auguriamo di ricevere numerose richieste di partecipazione ai campionati giovanili – commenta Alberto Manca, responsabile del settore pallacanestro MSP - perché crediamo fortemente nel valore dello sport come occasione di crescita, condivisione e formazione. Questi campionati rappresentano un’importante opportunità per i giovani atleti di mettersi alla prova, sviluppare le proprie capacità e vivere esperienze significative nel rispetto dei principi di lealtà, collaborazione e sana competizione».

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