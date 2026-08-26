Eccellenza, al Lanusei arriva l'ex Cagliari DoratiottoIl centrocampista classe 1999 è cresciuto nelle giovanili del Cagliari
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In Eccellenza, colpo di rilievo per il Lanusei, che consegna a Michele Filippi il centrocampista Riccardo Doratiotto, classe 1999 cresciuto nelle giovanili del Cagliari: con i rossoblù vanta una presenza in Serie A, entrato al 79' contro la Sampdoria il 24 febbraio 2019. Poi Albalonga, Città di Castello, Arezzo, Montevarchi, Olbia e l'ultima stagione al San Donato.
Tesserato pure il difensore Riccardo Bergamo, 2005, la scorsa annata al St. George e poi al Portomansué dopo Bassano e Liventina con il Lagonegro.