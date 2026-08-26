L'Ilvamaddalena conferma Stefano Mondino e Daniel Casazza in vista del suo prossimo campionato di Eccellenza.  

Casazza, classe 2003, è un attaccante cresciuto nelle giovanili della Roma; dopo le esperienze con Colleferro, Ostiamare, Albalonga e Messina è arrivato all’Isola nel mercato invernale della scorsa stagione, disputando un eccellente girone di ritorno.

Stefano Mondino è un attaccante argentino del 2001, arrivato in Italia nella stagione 2024/25, capocannoniere della Promozione calabrese col Lagonegro, ed è approdato a La Maddalena dall’inizio dello scorso campionato.

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