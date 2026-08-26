Eccellenza
26 agosto 2026 alle 17:43
L'Iglesias rafforza la difesa col ritorno di Antonio CorsiniGiocatore completo e ambizioso, porta con sé gioventù, intelligenza tattica e tanta fame di mettersi alla prova
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In attesa dell'avvio della nuova stagione dell'Eccellenza, l'Iglesias rafforza la sua difesa col ritorno di Antonio Corsini. Difensore di talento, classe 2004, Corsini veste nuovamente la maglia mineraria dopo un notevole percorso di crescita nel vivaio del Cagliari Calcio e con altre esperienze maturate in altre squadre.
Giocatore completo e ambizioso, porta con sé gioventù, intelligenza tattica e tanta fame di mettersi alla prova nel calcio dei grandi.
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