È stato il tipico caldo di agosto ad accogliere l’inizio della preparazione pre-campionato della Tharros. La formazione oristanese ha cominciato a lavorare, in vista del prossimo torneo di Promozione, da martedì scorso. Il gruppo si allena agli ordini del confermato tandem di allenatori composto da Bruno Frongia e Gianluca Pinna. Al loro fianco, a curare la preparazione della prima squadra è Paolo Onida, mentre quella dei portieri è affidata a Stefano Sau.

Confermato gran parte del gruppo che ha già ben figurato in maglia biancorossa nel corso della scorsa stagione. Le uniche eccezioni sono quelle rappresentate dalle partenze di Marco Gianoli e Giovanni Mameli (approdati al Monastir in Serie D) e Samuele Vacca (nuovo giocatore del Selargius). Ufficialmente, sul fronte arrivi si segnala, al momento, quello del portiere brasiliano Tiago Domit, classe 2003. “Crediamo di aver allestito una formazione competitiva – commenta Riccardo Crovi, portavoce della società - Vogliamo continuare con il lavoro fatto con i giovani l'anno precedente. La rosa è riconfermata e stiamo provvedendo a puntellarla con 5-6 innesti di categoria che possono far crescere il livello qualitativo della squadra”. In attesa di conoscere i volti nuovi, non ancora ufficiali, è tanta curiosità nel conoscere la squadra guidata da Frongia e Pinna. La prima uscita ufficiale sarà a fine mese, in Coppa Italia, contro il Samugheo. “La società ci ha chiesto come obiettivo primario il mantenimento della categoria – afferma mister Pinna – Siamo partiti un po’ in ritardo ma ci auguriamo di riuscire a fare gli innesti corretti che andranno a completare il gruppo confermato in gran parte dalla scorsa stagione. L’obiettivo rimane ottenere la salvezza il prima possibile, poi strada facendo vedremo cosa accadrà”. La società biancorossa, intanto, ha lanciato la campagna abbonamenti in vista della prossima stagione.

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