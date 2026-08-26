Nuovo acquisto del Monastir che prepara la prossima stagione di Serie D.

La società ha raggiunto l'accordo con Leonardo Fanari, terzino destro ed esterno destro. Fanari ha iniziato col Cagliari Calcio U18, per poi passare alla Reggiana Primavera e successivamente alla Reggina. «Per questa mia prima stagione al Monastir - dice il giocatore- mi aspetto di crescere, imparare tanto e dare il massimo per la squadra. Il mio obiettivo personale è trovare continuità, migliorare giorno dopo giorno e aiutare la squadra a raggiungere i suoi obiettivi».

Domenica il Monastir farà il suo esordio stagionale in Coppa Italia a Barisardo contro la Cos.

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