Gara di allenamento a Settimo San Pietro fra il Sant'Elena (squadra di Promozione) e il Villasimius che prepara il nuovo campionato di Eccellenza. Il risultato è stato a favore del Villasimius di Federico Cocco.

Per il Villasimius i gol sono stati segnati da Muscas, Spinola, Marigosu e Scioni. Per il Sant'Elena, quest'anno allenato da Bebo Antinori, ha segnato Minerba.

È stata una gara utile per le due squadre che hanno dimostrato di avere già raggiunto una buonacondizione atletica. Domenica il Villasimius farà il suo debutto in Coppa Italia ospitando la Villacidrese allenata invece da Andrea Cocco, fratello di Federico. Un derby insomma anche per la famiglia Cocco.

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