Adesso è ufficiale: con l’emissione della nuova matricola la U.S. Olbia Calcio A.S.D. ha completato la procedura di affiliazione alla Figc, e si prepara adesso a completare l’iter per l’iscrizione al prossimo campionato di Seconda categoria.

Lo rende noto la società attraverso i canali social, comunicando altresì che per le gare interne si giocherà allo Stadio Comunale di Monti, individuato come campo provvisorio.

Intanto prosegue il casting per staff tecnico e squadra: nell’ambiente per la panchina ha iniziato a circolare il nome di Luca Caocci, ma se ne saprà di più nei prossimi giorni. “La U.S. Olbia Calcio A.S.D. intende costruire una realtà sana, sostenibile e trasparente, fondata sulla partecipazione di tifosi, famiglie, giovani atleti, imprese locali e istituzioni”, viene sottolineato nel comunicato di oggi, che in coda invita a scrivere alla mail della neonata società presieduta da Francesco Sotgiu (usolbiacalcio@gmail.com) “per informazioni su sponsorizzazioni, donazioni, erogazioni liberali e altre forme di sostegno”.

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