Il Cus Cagliari consolida la squadra per la prossima Serie A2 Femminile con due conferme di spessore. Dopo il rinnovo della capitana Eugenia Caldaro, resteranno a Sa Duchessa anche Giorgia Bovenzi e Meriem Nasraoui, entrambe classe 2002, che andranno a comporre con la lunga vicentina l’asse portante del gruppo.

Bovenzi si prepara alla seconda annata in rossoblù. Playmaker di Aprilia, cresciuta nel settore giovanile del San Raffaele e passata da Capri e Udine, nella scorsa stagione ha avuto un ruolo importantissimo nella salvezza del Cus.

Resta anche Nasraoui, ala forte originaria di Cantù e già campionessa europea giovanile con la Nazionale. Arrivata a Cagliari a stagione in corso dopo una breve esperienza in Romania, ha chiuso il campionato con 15,3 punti di media. Il suo massimo stagionale è stato di 34 punti.

«La conferma di Meriem e Giorgia è stata fortemente voluta - sottolinea coach Xaxa - perché crediamo sia importante mantenere un asse già collaudato su cui costruire una squadra competitiva. Sono due giocatrici forti, con ancora ampi margini di crescita. Nella scorsa stagione hanno dimostrato grande affidabilità anche nei momenti più difficili e mi aspetto un ulteriore salto di qualità».

«Firmare con il CUS per il secondo anno consecutivo è stata una scelta fatta con grande convinzione», spiega Bovenzi, che punta a dare continuità al percorso iniziato la scorsa stagione. «Sono fiduciosa che, lavorando tutti nella stessa direzione, potremo toglierci delle belle soddisfazioni».

Sulla stessa linea Nasraoui: «L’obiettivo è far meglio dell’anno passato. Mi sono trovata bene fin da quando sono arrivata e ho trovato un ambiente che permette di esprimersi al meglio anche a livello di responsabilità».

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