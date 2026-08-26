L'Usinese piega l'Ossese in amichevole: 4-1, domenica le due squadre in CoppaUna gara utile soprattutto per valutare la crescita dei gruppi e mettere alla prova quanto preparato durante gli allenamenti
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Si conclude con una vittoria il terzo allenamento congiunto della preparazione dell'Usinese che prepara il suo primo campionato di Eccellenza dopo il ripescaggio. Una gara utile soprattutto per valutare la crescita del gruppo e mettere alla prova quanto preparato durante gli allenamenti.
Contro l’Ossese, squadra di Serie D, sono arrivate risposte interessanti, sia dal punto di vista del gioco che dell’intesa tra i reparti. Le quattro reti dell'Usinese portano le firme di Sanna (2), D’Andrea e Saccu. Sorprende il risultato (4-1 per l'Usinese) anche se in questa fase l’obiettivo principale resta crescere, migliorare e arrivare pronti quando inizieranno le partite che contano. Un buon segnale comunque per l'Usinese.
L'Ossese pensa invece al suo esordio casalingo di domenica con la Coppa Italia in programma domenica in casa contro i laziali del Campagnano. L'Usinese giocherà sempre domenica la Coppa di Eccellenza affrontando l'Alghero in trasferta.