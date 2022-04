A quattro giornate dalla fine della stagione regolare di Serie D c'è il rischio che tre sarde retrocedano direttamente, senza nemmeno fare i playout. Carbonia, Lanusei e Latte Dolce, dopo le partite di ieri, sono tutte appaiate all'ultimo posto a quota 23 punti. La sestultima, l'Atletico Uri in caduta libera con cinque sconfitte consecutive, è a +7 ossia il distacco massimo entro cui si giocherebbe il playout: con otto o più punti di differenza si salva direttamente la squadra meglio piazzata a fine campionato, in questi caso i giallorossi di Massimiliano Paba. Tutto può però essere rimesso in discussione mercoledì alle 15, quando proprio l'Atletico Uri ospiterà il Lanusei in uno dei recuperi, fondamentale per la salvezza.

A rischio. Se le squadre laziali si sono in parte riprese (soprattutto il Formia, mentre il Cassino ha due gare in meno) le quattro sarde in fondo alla classifica hanno vinto pochissimo. Nelle ultime cinque partite è il Latte Dolce quella che ha fatto meglio, sette punti contro i quattro del Lanusei, i tre del Carbonia e gli zero dell'Atletico Uri, che ha patito le difficoltà proprio nel momento decisivo della stagione. Non ci sono più scontri diretti fra le tre che, al momento, occupano l'ultimo posto: dovranno recuperare terreno contro le altre formazioni del girone.

Nuovo stop. Per effetto dei recuperi pregressi domenica prossima non si giocherà la quartultima giornata, ma solo alcune delle partite saltate per via dei contagi. Oltre ad Atletico Uri-Lanusei di mercoledì nel weekend è in programma solo Arzachena-Vis Artena (domenica primo maggio, ore 15), le altre torneranno in campo l'8 maggio. Questi sono gli ultimi due recuperi per le sarde, le altre quattro hanno tutte trenta partite a testa.

Corsa playoff. Il pareggio della Torres con l'Afragolese ieri, unito alla rimonta nel finale da 1-2 a 3-2 del Giugliano col Lanusei, ha fatto sì che gli otto punti fra la capolista e i rossoblù siano ormai irraggiungibili. La squadra di Alfonso Greco dovrà blindare la seconda posizione, che ai playoff permette di giocare in casa e di passare il turno con un pareggio al termine dei tempi supplementari. Per l'Arzachena, reduce da due 0-1 interni consecutivi (contro Muravera e Aprilia), domenica la possibilità di rimettersi in corsa. Ormai salvo invece il Muravera, a -5 dalla zona playoff ma difficile da raggiungere per via dei recuperi delle altre.

