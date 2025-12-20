Tre campioni d’inverno in Eccellenza: Ilvamaddalena raggiunta da Nuorese e IglesiasPer i minerari decisiva la doppietta di Pavone, a segno all’11’ e al 68’
Si è giocata oggi l’ultima giornata del girone di andata dell’incredibile campionato di Eccellenza, che si chiude con tre squadre appaiate in vetta.
Dura soltanto un turno l’avventura in testa in solitaria dell’Ilvamaddalena, sconfitta 2-0 a Carbonia. Per i minerari decisiva la doppietta di Pavone, a segno all’11’ e al 68’.
I maddalenini vengono così raggiunti da Nuorese e Iglesias. I barbaricini superano nettamente (3-0) il fanalino di coda Sant’Elena grazie alle reti di Caggiu (16’), Tanda (30’) e Argiolas (62’). L’Iglesias, invece, viene bloccata sul 2-2 a Villasimius. I minerari passano in vantaggio al 7’ con Salvi Costa, ma Cruz firma il pareggio. Nella ripresa i sarrabesi vanno avanti con Isaia, prima del definitivo 2-2 siglato a cinque minuti dal termine dal solito Capellino.
Non ne approfitta il Tempio, che cade in casa (1-2) contro il Tortolì e resta a una sola lunghezza dal trio di testa. I galletti passano in vantaggio al 25’ con un rigore di Bringas, ma nella ripresa arrivano il pareggio di Cocco (10’) e il sorpasso firmato Delpiccolo alla mezz’ora.
Sconfitta esterna (0-1) anche per l’Uri sul campo del Santa Teresa: decisiva la rete di Carlander.
Importante successo (3-2) per il Lanusei contro la Ferrini Cagliari: gli ogliastrini si portano a sole tre lunghezze dalla vetta. Per i padroni di casa a segno Usai, un’autorete e Martins; per i cagliaritani reti di Arangino e Vinci.
Con gli stessi punti del Lanusei c’è l’Ossese, che pareggia 2-2 in casa con il Calangianus. Ospiti avanti al 3’ con Zannetti, pareggio di Mura al 25’, sorpasso firmato Tapparello al 35’ e, in pieno recupero (95’), Moreo trova il definitivo 2-2.
Infine, preziosissimo successo esterno (1-2) del Taloro a Buddusò: in gol Castro e Littarru per i rossoblù, mentre il momentaneo pareggio dei padroni di casa porta la firma di Baldé.