Un anno dopo l’amaro epilogo con la Dinamo Gorizia, l’Innovyou Sennori ci riprova. E questa volta la strada verso la Serie B Interregionale è più breve e invitante che mai: saranno quattro le squadre protagoniste della Final Four nazionale, e ben tre conquisteranno il salto di categoria.

Una chance d’oro per i romangini, che voleranno a Mola di Bari per giocarsi tutto in un weekend da dentro o fuori. Sabato 7 giugno, nel palasport pugliese, la formazione guidata da coach Gabriele Piras affronterà nella prima semifinale la Step Back Caiazzo, formazione campana che può vantare un nome che non passa inosservato: Linton Johnson, classe 1980, ex campione Nba con i San Antonio Spurs e vecchia conoscenza del basket isolano, avendo vestito – seppur brevemente – la maglia della Dinamo Sassari nella stagione 2013-2014. Un’esperienza chiusa in anticipo, per problemi di inserimento nello spogliatoio, in particolare con il gruppo degli italiani. Oggi Johnson è una figura di culto sui social: i suoi video motivazionali sul basket e sulla crescita personale raccolgono migliaia di like e interazioni, soprattutto tra i più giovani.

Ma a sbarrargli la strada troverà un altro ex Dinamo, e non uno qualunque: Jiri Hubalek, totem di Sennori. Sarà proprio la sfida tra I due lunghi il primo punto focale della semifinale.

Nel programma del weekend, la seconda semifinale vedrà opposte Alfa Basket Catania e Valentino Basket Castellaneta. Le due squadre vincitrici di sabato staccheranno subito il pass per la B Interregionale 2025-2026, ma non sarà ancora finita: domenica 8 giugno è prevista la finale tra le perdenti delle semifinali, e anche lì in palio ci sarà un biglietto per la promozione.

