L’ultimo appuntamento della stagione. Quello più importante a cui l’isola non mancherà schierando suoi quattro fiori all’occhiello. Dal 15 al 21 agosto si terranno a Monaco di Baviera i Campionati Europei su pista Assoluti e la Sardegna vedrà impegnati Filippo Tortu, Dalia Kaddari, Lorenzo Patta e Wanderson Polanco. I quattro velocisti prenderanno parte alla manifestazione che chiude un 2022 di spessore, per cui sono stati convocati 101 atleti in rappresentanza dell’Italia.

Scenderanno in pista con la maglia azzurra addosso e la bandiera dei Quattro Mori da sventolare fieramente: Tortu sarà al via sui 200 e nella 4x100, così come la Kaddari. Entrambi sono reduci da un’ottima edizione dei Mondiali ad Eugene dove si sono distinti nel mezzo giro di pista in cui proprio Tortu si è migliorato sfiorando l’accesso alla finale. Per la Kaddari, dopo la semifinale sui 200 ai Mondiali e lo splendido record italiano sulla 4x100, una nuova grande sfida da onorare al meglio. Non mancherà per la 4x100 il campione olimpico Lorenzo Patta, che quest’anno sui 200 ha siglato al Golden Gala di Roma il suo personale in 20’’91, gara per cui è stato convocato anche Wanderson Polanco anche lui in grande spolvero sui 200 dove si è laureato vice campione italiano migliorandosi nettamente grazie a una prestazione di 20’’66 che gli ha consentito di fare un netto balzo in avanti dal punto di vista cronometrico.

I risultati parlano chiaro, l’attesa si fa ogni giorno che passa sempre più forte e le premesse per distinguersi non mancano. “Siamo reduci da un’edizione dei Mondiali di rilievo dove i nostri ragazzi hanno dato il massimo ben comportandosi’’, il commento dell’esperto tecnico Fabrizio Fanni, allenatore della Kaddari. “Ci sarà agli Europei un parterre di lusso ma possiamo dire la nostra, ritagliandoci il nostro spazio. Ciò che conta è correre il più veloce possibile, rendendo al meglio delle nostre potenzialità in un evento dove l’Italia può fare bene’’.

