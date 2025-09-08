Un'altra tegola sulla Torres, che dovrà fare a meno del portiere titolare Andrea Zaccagno per tutto il mese di settembre e buona parte di quello di ottobre.

Il comunicato della società sassarese spiega: «A seguito dei controlli e degli accertamenti svolti, Andrea Zaccagno ha rimediato una frattura della prima falange della mano destra. L’estremo difensore rossoblù tornerà a disposizione del tecnico Michele Pazienza tra 4-6 settimane».

La frattura al pollice destro è delicata e quindi non si tratta soltanto di aspettare la guarigione ma anche di avere poi il recupero completo della funzionalità. Nel frattempo sabato ha esordito il vice portiere Danilo Petriccione, classe 2002. Dovrà difendere la porta rossoblù almeno per altre sei partite.

L'infortunio del portiere Zaccagno si aggiunge a quelli del trequartista Giuseppe Mastinu e dell'esterno Alberto Lattanzio.

