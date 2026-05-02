Torneo delle Regioni, si ferma in semifinale la corsa della SardegnaPer la squadra isolana resta comunque la soddisfazione del terzo posto nazionale
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Si interrompe in semifinale il cammino della rappresentativa Femminile del CR Sardegna al Torneo delle Regioni di Calcio a 5 nel Lazio, organizzato dalla Lega Nazionale Dilettanti. Al Pala Carucci di Terracina, le ragazze guidate da mister Marcello Puddu cedono 4-0 ai padroni di casa del Lazio, al termine di una gara combattuta soprattutto nella prima frazione.
Soddisfatto anche il presidente regionale della Figc Gianni Cadoni: «Resta comunque il valore di un percorso di altissimo livello, che proietta la Sardegna tra le prime realtà del panorama nazionale nel calcio a 5. Un plauso va anche alle rappresentative maschile, protagoniste di buone prestazioni».
La gara si apre su ritmi equilibrati, con le due squadre attente e ben organizzate. A sbloccare il match è il Lazio a metà del primo tempo con Serena Furzi, autrice di una conclusione dalla distanza. Il primo tempo si chiude sull’1-0.
Nella ripresa le laziali allungano subito al 2’ con Ilaria Carattoli, abile a sfruttare una situazione da corner. Al 7’ arriva anche il terzo gol firmato da Ilaria Quattrociocchi. Nel finale, a tre minuti dalla sirena, il definitivo 4-0 è determinato da una sfortunata autorete di Laura Santoni su una conclusione avversaria.