Eccellenza, domenica la prima sfida tra Buddusò e Santa Teresa GalluraAlle 16 l’inizio della partita valida per i playout
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Definito ufficialmente il calendario dei play-out del Campionato Regionale di Eccellenza per la stagione sportiva 2025/2026. In base alla classifica finale, la sfida per la permanenza nella categoria vedrà contrapposte la 13ª e la 14ª classificata in un doppio confronto, con gare di andata e ritorno.
Ad affrontarsi saranno Buddusò e Santa Teresa Gallura, protagoniste di un delicato spareggio che decreterà la squadra destinata alla retrocessione nel Campionato di Promozione.
La gara di andata è in programma per domenica 3 maggio, con calcio d’inizio alle ore 16, al campo Comunale “Borucca” di Buddusò. Il ritorno si disputerà invece domenica 10 maggio, sempre alle ore 16, al campo Comunale “Buon Cammino” di Santa Teresa di Gallura.
Il regolamento prevede che, al termine dei due incontri, in caso di parità sia nel numero di punti ottenuti sia nella differenza reti complessiva, non verranno disputati tempi supplementari né calci di rigore. In tale eventualità, a retrocedere sarà la squadra peggio classificata al termine della stagione regolare, ovvero la 14ª.
Si prospetta dunque un confronto ad alta tensione, in cui ogni dettaglio potrà risultare decisivo per determinare la permanenza nella categoria. Buddusò e Santa Teresa Gallura si preparano a due sfide fondamentali, con l’obiettivo di difendere il proprio posto in Eccellenza.