Nell’anticipo di Seconda categoria vittoria della Castiadese sul Burcei per 4-3. Per i locali, doppietta di Cocco e reti di di Orrù e Vargiolu . Per il Burcei, doppietta di Angioni e gol di Serreli: il tutto al termine di una gara combattuta e incerta sino alla fine. Arbitro: Alessandro Mulliri di Cagliari. Nell’altro anticipo, il Belvedere Villasalto ha piegato il Club San Paolo per 4-1. Arbitro: Davide Meloni di Cagliari. Reti: 14’ Cappai, 25’ Fresu, 42’ e 63’ Alessio Zedda, 78’ F. Zedda.

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