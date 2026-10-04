Dodici gol in cinque partite, una media di quasi due e mezzo a gara. È il dato che racconta meglio l'avvio del Monastir nel girone G di Serie D: solo la Paganese, con 13 reti, ha segnato di più. I campidanesi sono secondi con 10 punti insieme a Paganese e Trastevere, a una lunghezza dalla capolista Sarnese, ancora imbattuta. Rispetto al Trastevere, che ha gli stessi punti, il Monastir ha segnato quattro gol in più.

Il bilancio è di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta, con 8 reti subite. Il trascinatore è Alessandro Aloia con 4 gol, ma sono già cinque i giocatori andati a segno: con lui ci sono Loru con 3, Leone e Mameli con 2 e Corcione con 1. Il Monastir guida anche la classifica delle cinque sarde, davanti a Ossese (8), Budoni (7), Costa Orientale Sarda (5) e Latte Dolce (2).

Oggi il calendario propone il derby sul campo del Budoni, una gara senza pronostico. Un test importante per le due squadre.

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