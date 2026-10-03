Sarà un ottobre ricco di impegni per il Tc Terranova Olbia. Domani, alle 9, sui campi del parco “Fausto Noce” andrà di scena la prima giornata della Serie A2 di tennis maschile a squadre.

Il calendario propone lo scontro contro il Tc Barletta, avversario incontrato lo scorso anno nella finale playoff di B1. A seguire, doppio impegno in trasferta, contro il Junior Tennis Perugia e il Tc Macerata, per non accavallarsi con le gare dell’Olbia Challenger 2026, in programma da domenica 11 a domenica 18 ottobre.

Il campionato prevede un girone a quattro squadre con gare di andata e ritorno; la regular season terminerà domenica 6 novembre.

Il presidente del Tc Terranova Giuseppe Bianco dichiara: «Per noi si tratta di un traguardo storico: per la prima volta nella storia del circolo disputiamo la seria A. Sarà un campionato difficilissimo ma lo affronteremo al meglio delle nostre possibilità, già soddisfatti di avere nel roster ben cinque elementi provenienti dal vivaio. Tutte le formazioni che disputano la Seria A2 sono molto competitive, ma noi cercheremo di dare il nostro meglio cercando di conquistare la salvezza».

La formazione guidata dal maestro Andrea Frasconi avrà l’ossatura del gruppo che bene ha fatto in B1, a Federico Salomone, Mats Moraing e Arthur Weber si aggiungeranno gli atleti provenienti dal ricco vivaio del Tc Terranova: Leonardo Mazzucchelli, Andrea Calcagno, Davide Vargiu e il "rookie" Daniel Frasconi, all’esordio nei massimi campionati a squadre nazionali. La rosa è completata da Matteo Masala e Andrea Mendola, attualmente negli Stati Uniti per motivi di studio, e da Constantin Bittoun Kouzmine, vecchia conoscenza olbiese.

Le giornate si svilupperanno con la formula di quattro singolari e due doppi.

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