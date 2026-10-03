È partito il conto alla rovescia in vista dell’avvio del torneo di Divisione Regionale 2 di basket. Il prossimo weekend, infatti, l’inizio ufficiale del campionato.

I numeri. Al via un vero e proprio esercito di appassionati, con 38 squadre (6 in più rispetto alla scorsa stagione) a rappresentare quasi tutte le zone della Sardegna. Al Sud saranno 24 le compagini, divise in due gironi, al Nord 14, con girone unico. I due raggruppamenti meridionali esordiranno sabato 10 e domenica 11 ottobre, al Nord le prime sfide si giocheranno una settimana più tardi.

Sud. Nel girone A sono inserite Cagliari Basket, Carbonia, Siliqua, Sulcis Spes Sant’Antioco, Carloforte, Calasetta, Basket Settimo, Sinnai, Assemini “Black”, Assemini “White”, Beta Pirri e Basket Iglesias. Nel girone B presenti Antonianum Quartu, Ferrini Quartu, Condor Monserrato, Su Planu, Genneruxi Cagliari, Astro Cagliari, Primavera Gonnosfanadiga, Marrubiu, Mogoro, Azzurra Oristano, Il Gabbiano e Vitalis San Gavino. Stagione regolare che, dopo gare di andata e ritorno, dovrebbe concludersi nel fine settimana del 20 e 21 marzo. Ai playoff andranno le prime 8 di ogni girone, che andranno poi a incrociarsi dagli ottavi fino alla finale (serie al meglio delle 3 gare con eventuale terza partita in casa della formazione meglio classificata). Le finaliste otterranno il diritto a partecipare alla prossima Divisione Regionale 1. Previsti anche i playout, al quale prenderanno parte le formazioni classificatesi dal nono al dodicesimo posto nella regular season.

Nord. Nel girone settentrionale sono presenti M.B.A. Alghero, Olimpia Olbia, Virtus Olbia, Masters Sassari, Shardana Basket, Fenix Sassari, Pallacanestro Nuoro, Demones Ozieri, Team Sassari Sport, Basket Ghilarza, Accademia Olmedo, Nova Pallacanestro La Maddalena, Macomer 2.0 e Arzachena. La regular season, che prenderà il via il 17 e 18 ottobre, dovrebbe concludersi a inizio maggio. Le prime 8 accedono ai playoff; i quarti si disputeranno al meglio delle 3 gare (eventuale “bella” in casa delle miglior classificata nella prima fase), semifinali e finali nel corso della Final Four che avrà diritto di organizzare la formazione che vince la regular season.

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