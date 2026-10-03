Santa Teresa Gallura e Lanusei non si fermano e allungano in vetta all'Eccellenza. Nella quarta giornata le due capoliste vincono in trasferta e salgono a quota 10, tre punti sopra Atletico Uri e Bonorva.

Il Santa Teresa espugna Villacidro con un netto 3-1: in gol Djedje Danon, Arbus e Salvi Costa, inutile il rigore di Caddeo per la Villacidrese. I galluresi si confermano il miglior attacco del campionato con 12 reti. Risponde il Lanusei, che passa 2-1 a Calangianus e resta la difesa meno battuta. Doratiotto apre all'11', Mauro firma il pareggi e Pedditzi decide al 4' della ripresa.

Alle loro spalle sale l'Atletico Uri, che vince 1-0 a Usini con un gol di Monti e raggiunge il Bonorva, fermato in casa sull'1-1 dal Terralba: le reti di Igene per i padroni di casa e Melis per gli oristanesi. Prima vittoria stagionale per l'Iglesias, che dopo tre pareggi passa 2-1 al Mariotti e infligge all'Alghero il primo ko. Decide la doppietta di Capellino, a segno al 57' e al 75', con in mezzo il pari di Fadda. Primo successo anche per il Tortolì, che rimonta e travolge 4-1 il Tempio: sotto all'intervallo per il gol di Marras, i padroni di casa ribaltano tutto nella ripresa con le doppiette di Del Piccolo e Meseguez.

Il derby barbaricino, giocato a Galtellì, va al Taloro Gavoi: decide nella ripresa il brasiliano Farias su assist di Scanu. I rossoblù agganciano così Calangianus e Iglesias a quota 6. Notte fonda per la Nuorese, ultima insieme al Tempio con un solo punto e appena un gol segnato in quattro partite.

Domani alle 16 si chiude il turno con Ilvamaddalena-Villasimius.

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