A Pabillonis il calcio è diventato una grande passione per tutti e ora la storica promozione in seconda categoria fa sognare un intero paese. Così le gradinate dello stadio comunale sono affollate ogni domenica d tantissimi tifosi, che seguono la squadra anche in trasferta. Nella prima gara di campionato a Sardara un centinaio di tifosi non hanno fatto mancare il loro supporto. Lo rimarca il presidente della società F.C. Pabillonis Nicola Atzei: ‘È una grande gioia vedere la grande passione per il calcio di un intero paese. Un grande ringraziamento lo faccio al gruppo dei tifosi chiamato ‘Sbandati granata’: a loro la società deve tutto, sono il 12esimouomo in campo e in ogni partita si fanno sentire. Ci hanno seguito anche nella prima trasferta di Sardara. Abbiamo in squadra tanti giovani e ragazzi di esperienza. Nella società siamo tutti volontari e in futuro vorremo fare il settore giovanile e coinvolgere ancora di più i ragazzi del paese’. così in calcio milionario va avanti la favola di una piccola società calcistica dal cuore grande. Oltre al presidente c’è il vice Gianluca Armas, il vice allenatore Patrizio Troncia, il massaggiatore Moreno Zurru, il safeguarding Enrico Tuveri e i dirigenti Massimo Cherchi, Leandro Sanna, Nicola Scanu, Danilo Serpi, Marco Tuveri, Fabio Melis, Ilario Troncia, Giorgio Oliva, Claudio Zara ed Enrico Pisanu.

Tra i presenti negli spalti anche il sindaco di Pabillonis Marco Tuveri e l’assessore allo sport di Sardara Antonio Mameli: ‘E’ stata una gara combattuta – dice quest’ultimo - con una splendida cornice di pubblico. Anche il Sardara ha ottime individualità e, una volta rientrati i tanti assenti, abbiamo la possibilità di disputare un campionato di vertice’.

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