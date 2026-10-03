Il giorno del debutto è sempre più vicino. Ripartirà domenica, dai campi in terra rossa all’aperto di Prato, l’impegno del Tc Cagliari nella Serie A1 di tennis femminile a squadre. Dopo la semifinale-scudetto dello scorso anno, persa per un soffio contro il Ct Palermo, la formazione rappresenterà di nuovo la Sardegna nel massimo campionato nazionale, con il sogno di scalare un gradino in più rispetto al 2025.

Sempre sei le giornate di gara della prima fase, che nelle prossime sei domeniche proporrà sfide di andata e ritorno (tutte previste dalle ore 9) contro Tc Prato, Ata Battisti Trentino e Tc Padova Argos.

Il presidente del Tc Cagliari Lodovica Binaghi dichiara: «Affrontiamo questa nuova esperienza nel campionato di Serie A1 femminile con determinazione, entusiasmo e ambizione. Per noi la Serie A1 non è soltanto un grande appuntamento sportivo, ma rappresenta il punto di arrivo di un percorso che parte dalla nostra scuola tennis, dalla formazione dei più giovani e dal lavoro che ogni giorno viene portato avanti sui nostri campi. Crediamo fortemente nella crescita dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze, nel senso di appartenenza e nella possibilità di costruire all’interno del club un percorso che possa accompagnare i giovani dalla scuola tennis fino all’attività agonistica di più alto livello. La nostra squadra femminile, con giocatrici del calibro di Tyra Grant, Nuria Brancaccio, Jessica Bouzas Maneiro e tutte le altre ragazze, è l’espressione più alta di questo progetto».

Il primo impegno del team capitanato dal direttore tecnico Martin Vassallo Arguello sarà in Toscana, contro le rivali del Tc Prato, circolo capace di vincere ben cinque scudetti fra 2013 e 2019. Sarà subito un test di valore, prezioso per comprendere le potenzialità di una formazione, quella cagliaritana, che si presenta ancora come una delle meglio attrezzate dell’intero campionato.

La prima gara casalinga (a ingresso libero e gratuito) è prevista per domenica 11 ottobre contro l’Ata Battisti Trentino, mentre le due successive sfide a Monte Urpinu sono in programma per domenica 25 ottobre (duello di ritorno con Prato) e per domenica 8 novembre (contro Padova, per la sfida che chiuderà la fase a gironi).

«Mi auguro che i nostri soci e tutta la città di Cagliari – chiosa Binaghi – possano accompagnare e sostenere le ragazze in questo percorso: vedere il nostro club competere ancora una volta ai massimi livelli nazionali è motivo di grande orgoglio per tutti noi».

© Riproduzione riservata